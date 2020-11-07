نشرة دوت الخليج| حقيقة إلغاء مجانية التعليم.. الونش يعطل إعلان قائمة المنتخب

قدم موقع "دوت الخليج"، نشرته الإخبارية التي تضم عرض لأبرز وأهم الأخبار على مدار اليوم الجمعة:

حقيقة إلغاء مجانية التعليم واستبعاد المواطنين من الدعم التموينى

نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد حول توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدًا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، ونفي المركز أيضا تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، كما نفي ما اثير حول استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية .

وزيرالإسكان: فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعى الاثنين المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الإثنين

المقبل الموافق التاسع من نوفمبر 2020، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل والتى تستمر حتى يوم الإثنين الموافق السابع من ديسمبر 2020 .

غدا..انطلاق المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب

تنطلق اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل،بـ 13 محافظة

، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتستمر عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية على مدارى يومى السبت والأحد، اعتبارا منالتاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها فى مصر بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.

وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيا 21 847 جنيها ، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 18 727 جنيها ، وبلغ سعر الجرام عيار 24

966 جنيها.

بايدن يواصل تفوقه على ترامب فى الإنتخابات الأمريكية

كشفت مؤشرات أولية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأصوات الانتخابية التي أحرزها حتى الآن بولاية جورجيا،، بعد فرز

99% من أصوات الولاية.

وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 280 صوتًا في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد،

وهو 270 صوتًا.

الونش يعطل إعلان قائمة المنضمين لمنتخب مصر

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري معرفة مصير محمود

حمدي الونش مدافع الزمالك بشأن إصابته بقطع جزئى فى غضروف الركبة من عدمه لإعلان أسماء نجوم الفريق الأبيض المنضمين للفراعنة فى موقعتي توجو القادمتين.