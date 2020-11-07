اليوم .. تعطيل الدراسة بجامعة ومدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة، نظرا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من "القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات" وفق للاحتياجات التى يحددها مديرى الإدارات التعليمية".

وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة يأتى فى إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وفى سياق ذات صلة، أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تعطيل الدراسة اليوم، بجميع المعاهد بالمحافظة، ما عدا ديوان المنطقة والإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك بناءً على قرار المحافظ.