كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة، نظرا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من "القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات" وفق للاحتياجات التى يحددها مديرى الإدارات التعليمية".
وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة يأتى فى إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.
وفى سياق ذات صلة، أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تعطيل الدراسة اليوم، بجميع المعاهد بالمحافظة، ما عدا ديوان المنطقة والإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك بناءً على قرار المحافظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. تعطيل الدراسة بجامعة ومدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.