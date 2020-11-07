انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النوم اليوم فى 13 محافظة

هذا وانتهت أجهزة وزارة الداخلية، من استعداداتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.
من ناحيته، دعا المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع، اليوم وغدا
وأكد لاشين إبراهيم، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم: إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية فى ترسيخ الديمقراطية، وأن إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم فى هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستورى.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن انتخابات المرحلة الثانية تشهد تنافسية وتنوعا كبيرا، نظرا لكبر عدد المرشحين، وهو ما يسهل على الناخبين اختيار من يمثلهم بمجلس النواب، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
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