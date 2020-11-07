أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة : 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار اليوم السبت طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية مع رياح معتدلة، ومعتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على بعض مناطق شمال الوجه البحرى( البحيرة، كفرالشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبا) على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد)، ومتوسطة (60% تقريبا) على بورسعيد والعريش.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 17

الاسكندرية 22 18

وادى النطرون 21 17

طنطا 22 18

شبين الكوم 23 18

دمنهور 21 19

بلطيم 21 19

مطروح 21 19

السلوم 22 17

سيوة 23 13

بورسعيد 24 17

دمياط 22 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 22 19

الاسماعيلية 26 16

السويس 24 19

العريش 24 16

رفح 24 17

رأس سدر 24 18

نخل 23 12

نويبع 27 20

طابا 24 17

كاترين 18 08

الطور 26 19

شرم الشيخ 26 22

الغردقة 28 21

مرسى علم 29 22

الفيوم 25 18

بنى سويف 25 18

المنيا 25 17

أسيوط 26 17

سوهاج 27 18

قنا 27 18

الأقصر 27 17

أسوان 28 20

ادفو 27 19

أبوسمبل 27 20

الوادى الجديد 29 14

شلاتين 31 22

ابو رماد 28 24

حلايب 29 25

رأس حدربة 30 24