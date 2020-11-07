صور .. إحباط تهريب شيش إلكترونية وهواتف محمولة بمطار برج العرب

تمكنت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل والساعات الذكية، وذلك بالمخالفة لقوانين الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.





كان رجال الجمارك اشتبهوا فى الراكب "أ.ر.م" مصرى الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، بعدما ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عند اجتيازه منطقة إتمام الإجراءات الجمركية.

ونفى الراكب حمله أشياء يود الإقرار عنها أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، إلا أنه بتمرير حقائبه على جهاز فحص الأمتعة X-Ray تأكد الاشتباه.

وبالعرض على مستور سالم أبوثلاث، مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ضمت كل من "إسلام محمد، وعاصم فتحي" مأمورى الجمرك تحت إشراف رئيس الوردية محمد الشربينى، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا.

وتبين وجود كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس، ومستحضرات التجميل مخبأة فى جيوب سرية أسفل الأمتعة، فضلا عن ساعات أبل ذكية.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 4 هواتف محمولة ماركة آيفون 12 مخبأة أسفل كمر البنطلون، ووجدت العلب الفارغة لها مخبأه بين طيات الملابس.

وتقدر القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية للمضبوطات بنحو 149 ألف و500 جنيه.

قرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠.