بث مباشر.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

وتجرى عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة، هى: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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