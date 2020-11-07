طقس بارد يضرب مدن شمال سيناء

يسود مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء منذ الصباح الباكر، طقسا شتويا باردا، حيث تتكاثر السحب فى سماء المحافظة، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بمختلف المناطق، خصوصا الساحلية.





وأكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، فى بيان صحفى، أن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة بالعريش التى شكلها المحافظ لمتابعة الظروف الجوية مستمرة فى التواصل بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن والمديريات المعنية كالموارد المائية والرى لمتابعة الظروف الجوية.

وأضاف الغندور أن الغرفة لم تتلق أية إخطارات أو إشارات خلال الفترة الماضية، وأن الظروف الجوية مستقرة ومناسبة، وأنها لن تؤثر على عمليات خروج المواطنين للتصويت فى الانتخابات البرلمانية.

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد على استعدادات المحافظة للانتخابات، وذلك على مستوى كافة القطاعات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن جميع الجهات المعنية جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات فى المواعيد المحددة.

وأكد أن الجهاز التنفيذى على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تدخل، كما تم تحديد اللجان الانتخابية وتجهيز مقراتها وتأمين وصول التيار الكهربى لها بتوفير مولدات كهربائية بديلة لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربى وتوفير الإضاءة الكافية داخل وفى محيط اللجان وتوفير المياه.

جدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء مقسمة إلى دائرتين فى انتخابات مجلس النواب مخصصا لكل دائرة مقعدا فرديا إلى جانب القائمة التى تضم 5 مرشحين عن دائرتى شمال سيناء، منهما الدائرة الأولى التى تشمل أقسام: أول وثان وثالث ورابع العريش ورفح والشيخ زويد، والدائرة الثانية التى تضم أقسام: الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبد ورمانة.

وتضم محافظة شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيا بها عدد 83 لجنة فرعية مقيدا بها 273 ألفا و178 صوتا انتخابيا.