القوى العاملة: تحصيل 137 ألف جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى - بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح فى تحصيل 32 ألفاً و 175 درهماً إماراتيا، أى ما يوازى 137 ألفاً و387 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن اعتماد 2016 شهادة استمرارية فى العمل.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالى حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إلى أنه تم توفير 51 فرصة عمل، منها 40 عقد وتأشيرات عمل تم اعتمادها، فضلا عن تسوية 31 شكوى وديا وإحالة شكوتين للقضاء، ومازال 15 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 48 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 9 زيارات ولقاءات منها 5 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، والباقى زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و300 استشارة عمالية مقدمة للعمال فى المكتب وأكثر من 500 استشارة عمالية مقدمة للعمالة عبر الهاتف.

وحذرت الملحق العمالى العمالية المواطنين المصريين من دفع أى مبالغ نقدية لفرص عمل وهمية من خلال عروض تصلهم عبر الانترنت، فضلا عن مراسلات على الأميل، والتواصل مع مكتب التمثيل العمالى لارشادهم للإجراءات المتبعة للتعاقد طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.