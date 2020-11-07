عاجل .. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة

وتنطلق اليوم السبت وعلى مدار يومين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتضم المرحلة 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وأكد إبراهيم، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية فى ترسيخ الديمقراطية، موجهًا رسلة للمواطنين قائلًا: "إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم فى هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستورى".
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