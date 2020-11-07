عاجل .. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة

وتنطلق اليوم السبت وعلى مدار يومين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتضم المرحلة 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع.

