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عاجل .. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة

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فهمى غالى 2020-11-07 08:59 0 تبليغ

فتحت فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أبوابها لاستقبال الناخبين وسط تدابير أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس .

وتنطلق اليوم السبت وعلى مدار يومين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتضم المرحلة 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع.

وأكد إبراهيم، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية فى ترسيخ الديمقراطية، موجهًا رسلة للمواطنين قائلًا: "إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم فى هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستورى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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