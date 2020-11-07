أعلنت نقابة الصحفيين تشكيل غرفة عمليات، بإشراف النقيب ضياء رشوان، وعضوية أعضاء مجلس النقابة: حسين الزناتى وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ومحمد يحيى يوسف، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقررة بالداخل على مدار اليوم وغد.





وذكرت النقابة - فى بيان اليوم السبت - أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومى الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات، موضحة أن أرقام الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة: ( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228). ومن الجهاز الإدارى بالنقابة: (01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.