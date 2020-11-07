نشرة 9090 .. خطة شاملة لتأمين الناخبين فى المرحلة الثانية من سباق النواب

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن أجهزة وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واعتمدت الوزارة على خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم من خلال عدة محاور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عبدالرحمن الصاوى، عبر النشرة الصباحية، على الراديو 9090، أن محاور الخطة تتضمن تأمين محيط اللجان والشوارع والطرق المحيطة، وتسيير الخدمات المرورية لتسهيل وصول المواطنين إلى اللجان، وتأمين المنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة. وأوضح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن الوزارة أكدت مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين وثقتهم فى جهود رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الوزارة أهابت بالمواطنين الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطة التأمين بكل دقة وإتقان.

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