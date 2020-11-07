تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. العمل الأردنية تطلق خدمة الـ 24 ساعة...

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن ، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير تضمن إطلاق وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين الأردني خدمة الـ 24 ساعة للرد على استفسارات وشكاوى متلقي الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مركز الاتصال الوطني على هاتف رقم 5008080/06 ، وذلك لتحسين خدمة وجودة الاتصال والتواصل مع وزارة العمل ولضمان سرعة الرد على استفسارات متلقي الخدمة حول الخدمات التي تقدمها واستجابة للشكاوى المقدمة لها.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي : إن وزير العمل الأردني وزير أكد أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الوزارة على تحسين وتطوير قنوات التواصل مع متلقي الخدمة لتسهيل الحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى والاستفسارات والرد عليها والاستجابة لها بأسرع وقت ممكن من خلال مركز الاتصال الوطني.

وأشار إلى أن وزارة العمل يرتبط عملها في كثير من المجالات الحيوية التي تتعلق بخدمة القطاع الخاص والعاملين فيه من أردنيين ووافدين، بالإضافة إلى ارتباط عملها بالاستثمار في المملكة، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تسهيل تواصل العمال العاملين في مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص معها بأسهل الطرق وأسرعها.

ولفت الوزير الى أنه بالإضافة لمركز الاتصال الوطني فقد تم تحديث مركز الاتصال داخل مقر الوزارة أيضاً ليعمل خلال فترة أوقات دوامها الرسمي، من خلال تركيب مقسم خاص لوحدة الشكاوى والبلاغات والتي تستقبل الشكوى من متلقي الخدمة، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات التي ترد لها حول أعمال مديريات التفتيش والعمالة الوافدة والتشغيل والشؤون القانونية .