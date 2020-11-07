فتح اللجان الانتخابية فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب أمام المواطنين

فتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وتقلص عدد المرشحين إلى 2083 مرشحا وذلك بعد وفاة المرشح خيرى سعيد عبدالغنى احمد وشهرته خيرى سعيد وهو مترشح فردى عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز بلبيس مستقل ويحمل رقم 28 فى الكشوف المرشحين من إجمالى عدد المترشحين بالدائرة ليصبح عدد المرشحين النهائي بهذه الدائرة 34 مترشحا، يتنافسون على 3 مقاعد. من جانبه أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن استلام جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية في المرحلة الثانية.