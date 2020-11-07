غرفة عمليات بنقابة الصحفيين لمتابعة تغطية المرحلة الثانية لانتخابات النواب

أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل غرفة عمليات بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية أعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، وعمرو بدر، ومحمد يحيي يوسف.
كان ذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين مهام عملهم في تغطية الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 7 و8 من شهر نوفمبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.
وأضافت نقابة الصحفيين فى بيانها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.
وأوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام الغرفة التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة:
( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)
ومن الجهاز الإداري بالنقابة:
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)
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