4 نصائح من وزارة الصحة لأولياء الأمور لحماية الأبناء من فيروس كورونا بالمدارس

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن كيفية حماية أولياء الأمور أبنائهم من فيروس كورونا أثناء الدراسة.

وأوضحت الوزارة، ان في حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع بدرجة الحرارة أو مخالطة الطفل لحالة كورونا مؤكدة، فإنه لا يجب إرسال الأبناء الي المدرسة.

واوضحت وزارة الصحة، طرق الحماية من فيروس كورونا كالتالي:-

يجب أن يتأكد ولي الأمر من أن الطالب يغسل يديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل.

عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.

يعطي ولي الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به ويكون مغلفا بطريقة صحية.

توصية الأبناء بتناول طعامهم الخاص وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و 6343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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