لجان عين شمس والزيتون تفتح أبوابها للناخبين في أول أيام المرحلة الثانية

بدأت لجان منطقتي عين شمس وحلمية الزيتون، في استقبال الناخبين بأول أيام الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، في مقدمتها ارتداء الكمامات، وتعقيم الناخبين بالكحول، وشهدت اللجان إقبالا ضعيفا في أول ساعة من التصويت.
وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة، ولم تحدث أي شكاوى أو تأخير في فتح اللجان.
ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة.
وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدين لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، ومقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، ومقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، ومقعدين لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدين لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج".
كما يشمل تقسيم الدوائر، مقعدًا لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، ومقعدًا لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، ومقعدًا لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعدًا لدائرة الخليفة والمقطم، ومقعدًا لـ"مصر القديمة"، و3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعدًا لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".
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