شعراوي يتابع الانتخابات البرلمانية من غرفة عمليات التنمية المحلية

وقال شعراوى إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وحث اللواء محمود شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية على المشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.