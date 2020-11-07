محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات النواب

أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغد، للمتابعة اللحظية لانتخابات مجلس النواب والتعامل الفورى مع أى بلاغات.





جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم السبت، لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول، وذلك بحضور يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وإبراهيم عزب المشرف العام على إدارة الأزمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.

وأضاف أنه تم التأكد من تنفيذ جميع التجهيزات والترتيبات الخاصة لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمساعدة فى الإدلاء بصوتهم فى سهولة ويسر، كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وطالب المحافظ، المواطنين بالنزول والمشاركة بالعملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى.

يذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزا بإجمالى 172 لجنة فرعية و515 ألفا و790 ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الأولى قسم أول وثانى بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحى بإجمالى عدد الناخبين 248337 موزعين على 46 مركزا انتخابيا يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحا.