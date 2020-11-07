تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ أعمال المتابعة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت اليوم السبت، والتى تجرى على مدار يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحسب بيان لها عرضته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرا صحفيا غدا فى تمام الساعة الثانية ظهرا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس". واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد فى اللجولة الأولى التى أجريت يومى 24 و25 أكتوبر المنقضى، وتنافس على 26 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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