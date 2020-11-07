عاجل .. الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وبدأت عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة، هى: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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