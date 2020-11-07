أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، توجيهاته لمدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفى بماسبيرو، وذلك لتقديم التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين فى تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.





‎ويبلغ عدد المراسلين 570 مراسلاً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها. ‎وتختص غرفة العمليات بحل المشاكل التى قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الإعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفى للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميدانى من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التى قد تواجههم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرفة عمليات لهيئة الاستعلامات ‎لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب للانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.