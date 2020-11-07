صور.. محافظ الإسكندرية : الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى

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وأوضح الشريف، أن شركة الصرف الصحى والأحياء وجميع الجهات يواصلون سحب المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التى تتعرض لها المحافظة.
وأضاف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
واجتاحت الإسكندرية عواصف وأمطار غزيرة – وصلت إلى حد السيول- واستمرت 3 ساعات بدءا من الثانية صباح اليوم، ما يجعلها موجة الطقس الأسوأ على الإطلاق هذا الموسم.
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