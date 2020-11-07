محافظ دمياط : انتظام فتح جميع لجان انتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام فتح جميع مراكز الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة أمام الناخبين، إيذانًا ببدء عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك مع انطلاقها اليوم السبت بمحافظات المرحلة الثانية.





وأكدت المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه جرى تنفيذ جميع الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لاستقبال المواطنين، وإتمام عمليات التطهير والتعقيم والنظافة والإنارة، وكذا تخصيص أماكن انتظار مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن ومتحدى الإعاقة. وأكدت أيضا، التنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ومديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية البالغة 174 بإجمالى 338 لجنة فرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، منوهة الى أن إجمالى أعداد الناخبين 1.045245 ناخب وناخبة.

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