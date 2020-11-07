صور.. محافظ القاهرة من انتخابات النواب: المشاركة واجب وطنى

وقال محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، إن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية المقرات الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبين موزعون على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابى، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات.

وأكد محافظ القاهرة، عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة فى الانتخابات باعتبارها واجب وطنى على كل مصرى ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم فى جميع المجالات.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها فى انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأكد المحافظ، أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافى من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم كما تم توفير عدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه.