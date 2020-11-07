علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، على الأوضاع التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة، والعنف الذي تشهده عدة مناطق سورية.
وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره، وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".
وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، "التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرقاش: الدور العربي ضروري لإنهاء العنف والاقتتال في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.