قرقاش: الدور العربي ضروري لإنهاء العنف والاقتتال في سوريا

علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، على الأوضاع التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة، والعنف الذي تشهده عدة مناطق سورية.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره، وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".

وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، "التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".