وسط تكثيف أمني.. توافد الناخبين على لجان القناطر الخيرية للتصويت في انتخابات النواب

بدأ الناخبون التوافد على لجان القناطر الخيرية للمشاركة في العملية الانتخابية في أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط تكثيف أمني وتطبيق الإجراءات الوقائية.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.