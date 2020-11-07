وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى مقر لجنته الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمركز شباب التجمع الأول.
وأدلى وزير التعليم العالي، بصوته في الانتخابات بلجنته الانتخابية، ملتزما بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجنة.
وتوافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب، للادلاء باصواتهم في الانتخابات داخل لجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
واصطف الناخبون في طابو طويل امام مركز شباب التجمع الأول، منذ بداية فتح مقرات اللجان الانتخابية، ليعطوا رسالة بانهم حريصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.
وحرص الناخبون على الوقوف في حالة تباعد مرتدين الكمامات الواقية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ..فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.