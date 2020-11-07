وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ..فيديو وصور

وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى مقر لجنته الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمركز شباب التجمع الأول.

وأدلى وزير التعليم العالي، بصوته في الانتخابات بلجنته الانتخابية، ملتزما بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجنة.

وتوافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب، للادلاء باصواتهم في الانتخابات داخل لجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

واصطف الناخبون في طابو طويل امام مركز شباب التجمع الأول، منذ بداية فتح مقرات اللجان الانتخابية، ليعطوا رسالة بانهم حريصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وحرص الناخبون على الوقوف في حالة تباعد مرتدين الكمامات الواقية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.