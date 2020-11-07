تسهيلا على الناخبين.. متطوعون في عين شمس يحددون للمواطنين أماكن لجانهم الانتخابية

تطوع عدد من الشباب ، بالجلوس أمام مقار اللجان ، لمساعدة الناخبين بعين شمس لمعرفة أماكن لجانهم الإنتخابية، واستعان الشباب بأجهزة اللاب توب، لإدخال بطاقات الرقم القومى للناخبين لتعريفهم بأماكن لجانهم الانتخابية التى سيدلون بأصواتهم فيها.

وشهدت كافة اللجان تشديدات أمنية غير مسبوقة لتأمين العملية الإنتخابية ، واتخاد كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".