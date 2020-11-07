بعد موجة الطقس السيئ .. #الاسكندرية يتصدر تويتر

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ،وسقوط أمطار غريزة مصحوبة بصواعق رعدية، وذلك وفق ما نشرته صفحة الأرصاد على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحذرت الأرصاد الجوية المصرية المواطنين على الصفحة: "أمطار غزيرة جدًا وصواعق رعدية علي الإسكندرية الآن المنتزه، نرجوا توخي الحذر بشدة".

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الاسكندرية ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .