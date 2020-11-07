صور.. وزيرة التجارة : البرلمان الجديد يثرى المشهد السياسى والحياة النيابية

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وقالت الوزيرة فى تصريحات لوسائل الإعلام، إن استحقاق الانتخابات البرلمانية يمثل خطوة مهمة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مصر الحديثة ذات الدور السياسى والاقتصادى الفاعل ليس فقط فى محيطها الإقليمى ولكن على المستوى الدولى أيضا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الشعب المصرى أثبت للعالم أجمع قدرة فائقة على تقرير مصيره ومواجهة التحديات للوصول إلى بناء دولته الديمقراطية الحديثة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يؤكد دوما على ثقته فى وعى المواطن المصرى ومشاركته فى رسم مستقبل هذه الأمة العظيمة.
ولفتت جامع إلى أن مجلس النواب الجديد يثرى المشهد السياسى والحياة النيابية بدوره الفاعل والرئيسى فى إصدار التشريعات المنظمة والمحفزة لجميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى ومن ثم توفير حياة كريمة ترضى طموحات الشعب المصرى.
ودعت وزيرة التجارة والصناعة، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم باعتباره واجب وطنى وحق دستورى لكل مواطن وذلك للمساهمة فى استكمال مشوار البناء والتنمية والعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
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