وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات أبوابها لاستقبال المواطنين في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية يدلى بصوته فى انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.