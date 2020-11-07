تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام التصويت بانتخابات النواب منذ التاسعة صباحا

رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام عملية التصويت فى اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا، فى اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.





وبحسب بيان للتنسيقية، عرضته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، بدأت غرفة العمليات، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت مرحلتها الثانية فى الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا فى تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد فى الجولة الأولى التى أجريت يومى 24 و25 أكتوبر المنقضى، وتنافس على 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.