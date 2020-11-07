صور .. وزير الرياضة يلتزم بدوره فى طابور الناخبين للإدلاء بصوته

ووقف الوزير فى طابور الناخبين ملتزما بدوره بين المواطنين.
وقال، فى تصريحات له، إن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب تأتى انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية فى مصر، على النحو الذى يُسهم فى تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.
وانطلقت صباح اليوم، السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة، هى: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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