أدلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بلجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلى.





وفور وصول قداسة البابا تواضروس الثانى، استقبله المواطنين بالترحيب باعتباره أحد الرموز الوطنية والدينية فى مصر والعالم، وذلك وسط أجواء من البهجة. يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، يحرص دائما على المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية والوطنية. وشهد محيط اللجنة الانتخابية تعزيزات أمنية لتنظيم عملية التصويت من خارج اللجنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يدلى بصوته فى انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.