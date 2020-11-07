محافظ القاهرة لـ 9090 : الإقبال الكثيف على الانتخابات يؤكد وعى المصريين

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لـ الراديو 9090، أن العملية الانتخابية بدأت فى موعدها المحدد على مستوى لجان المحافظة البالغة 1431 لجنة، دون تأخير.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع من خلال غرفة العمليات، بالتنسيق مع الغرفة المركزية لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، سير العملية الانتخابية، وذلك للتعامل مع أى مخالفات، أو مشكلات، وحلها على الفور.
وأوضح أن لجان القاهرة، شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، فى رسالة تؤكد وعى المواطن المصرى، وحرصه على المشاركة فى العملية الانتخابية، وممارسة حقه الدستورى.
ولفت خالد عبد العال، إلى الإجراءات الاحترازية المشددة أمام اللجان لمنع تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع اللجان أمامها بوابة تعقيم، إضافة إلى معقم الأيدى، وكراسى متحركة لكبار السن.
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