صور .. وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات النواب : صوت الإنسان أمانة

وعقب الإدلاء بصوته أشاد بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشفافية العملية الانتخابية، ودعا إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته.

وأكد أن النزول والتصويت بكثافة رسالة للقاصي والداني بمدى وعي الشعب المصري وقوة انتمائه لوطنه، وأن المشاركة الكثيفة إنما هي تأكيد على إصرار المصريين على مواصلة بناء دولتهم ومؤسساتها النيابية الديمقراطية، وأن على كل إنسان بمطلق حريته وإرادته أن يختار من يراه الأصلح والأقدر على خدمة الوطن، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

كما أكد أن الإنسان الوطني الحر الشريف لا يمكن أن يبيع صوته بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها، لأن الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يباع ولا يشترى ، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

وشدد جمعة، على أهمية النزول بكثافة وهو ما يعطى رسالة للعالم بأن الشعب المصرى جاد فى بناء مؤسساته، لافتًا إلى أن المشاركة الإيجابية واجب وطنى ودليل على حسن الانتماء إلى الوطن.

وأوضح وزير الأوقاف، أن صوت الإنسان أمانة ولا يجب أن يبيع الإنسان صوته وعليه اختيار الأصلح، مؤكدًا أن مصالح الأوطان جزء لا ينفصل عن مقاصد الأديان.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تقف على الحياد من جميع المرشحين، مضيفًا: "هذه بلادنا وعلينا استكمال مسيرة البناء".

وفتحت فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أبوابها لاستقبال الناخبين وسط تدابير أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.