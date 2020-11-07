البابا تواضروس يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالوايلى.. صور

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطرير الكرازة المرقسية، بصوته صباح اليوم السبت، فى انتخابات مجلس النواب، التى انطلقت فعاليات المرحلة الثانية اليوم ولمدة يومين، وتوجه قداسته إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلى وأدلى بصوته.

ويتنافس فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردىفى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، فى محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخوالقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفىالداخل تتم يومى 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر2020.

االبابا تواضروس يدلى بصوته

البابا تواضروس

البابا فى الانتخابا