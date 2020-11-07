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بدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التى تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم، ابتداء من التاسعة صباحاً، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر .
وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر اجهزة لاب توب لتعريف الناخبين باماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب.. والناخبون يبدأون التوجه لصناديق الاقتراع.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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