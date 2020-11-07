ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب.. والناخبون يبدأون التوجه لصناديق الاقتراع.. صور

بدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التى تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم، ابتداء من التاسعة صباحاً، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر .

وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر اجهزة لاب توب لتعريف الناخبين باماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.



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