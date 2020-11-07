طابور من الناخبين أمام مركز شباب التجمع الأول في بداية أول أيام الانتخابات

توافد منذ قليل المواطنون على لجان انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات داخل لجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
واصطف الناخبون في طابور طويل أمام مركز شباب التجمع الأول، منذ بداية فتح مقرات اللجان الانتخابية، لإيصال رسالة بأنهم حريصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.
ووقف الناخبون في حالة تباعد ومرتدين الكمامات الواقية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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