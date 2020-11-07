وزير الأوقاف: الإنسان الشريف لا يبيع صوته بمال الدنيا.. فيديو

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين النزول بكثافة في انتخابات مجلس النواب لنقل رسالة للعالم بأن الشعب المصري جاد في بناء دولته ومؤسساته النيابية والوطنية.
وقال جمعة، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بمدرسة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبد العزيز علي فرج بالمنيل: "إننا نؤكد على العديد من الرسائل الهامة بأن المشاركة الإيجابية واجب وطني".
وأضاف وزير الأوقاف أن المشاركة في عملية التصويت دليل قاطع على حسن الانتماء للوطن، فالانتماء ليس تكاسلا أو تقاعسا أو جلوس بالمنازل، فالانتماء الحقيقي هو المشاركة.
وأشار جمعة إلى أن صوت الإنسان أمانة يعطيه لمن يستحق، مؤكدا أنه لا يبيع الإنسان الشريف صوته بثمن بخس حتى لو كان الدنيا بما فيها وعليه أن يختار الأكفأ الذي سيلبي طموحات هذا الوطن.
وقال وزير الأوقاف إن كل مؤسسات الدولة تقف على الحياد التام في العملية الانتخابية دون انحياز إلى أي حزب أو مرشح بعينه، مؤكدا أنه في العقود السابقة كان هناك توجيه لبعض المرشحين، أما الآن فتوجد شفافية والناخب يختار بهدوء.
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