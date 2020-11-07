وزير الأوقاف بعد التصويت: الإنسان الشريف لا يبيع صوته.. وأدعو الجميع للمشاركة الإيجابية

حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كعادته على الإدلاء مبكرًا بصوته بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم ، وعقب الإدلاء بصوته أشاد الوزير بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشفافية العملية الانتخابية، ودعا إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته .

وأضاف جمعة أن النزول والتصويت بكثافة رسالة للقاصي والداني بمدى وعي الشعب المصري وقوة انتمائه لوطنه ، وأن المشاركة الكثيفة إنما هي تأكيد على إصرار المصريين على مواصلة بناء دولتهم ومؤسساتها النيابية الديمقراطية ، وأن على كل إنسان بمطلق حريته وإرادته أن يختار من يراه الأصلح والأقدر على خدمة الوطن ، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان .

وقال الوزير إن الإنسان الوطني الحر الشريف لا يمكن أن يبيع صوته بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها ، لأن الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يباع ولا يشترى ، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".