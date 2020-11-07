بالأغاني الوطنية والكمامة.. توافد شبابي على لجنة مدرسة النهضة في عين شمس

في أول أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تسابق شباب عين شمس للإدلاء بأصواتهم متوجهين إلى لجنة مدرسة النهضة الابتدائية، حيث فوجئ القائمون على تأمين اللجنة بمجموعة كبيرة من الشباب يرددون الأغاني الوطنية ويسيرون باتجاه اللجنة في جو من البهجة، حيث أعطى مسئول التأمين تعليماته للشباب بالاصطفاف والتباعد والتعقيم قبل الدخول إلى اللجنة، وهو ما قوبل بالترحاب، والتزم الجميع دون استثناء.

في السياق ذاته، تسير العملية الانتخابية في عين شمس بشكل هادئ ولا يوجد ما يعكر الصفو العام في ظل الروح والبهجة الموجودة في كل اللجان وسط أصوات الأغاني الوطنية.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".