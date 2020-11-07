الأنبا مقار يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لوسط كندا

حيث صلى الأنبا العديد من القداسات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أقام عدة اجتماعات روحية، كما اجتمع نيافته بالآباء كهنة منطقة تورنتو فى كنيسة السيدة العذراء ومار يوسف وناقش بعض الأمور الروحية والادارية.

تأتى زيارة نيافة الأنبا مقار لوسط كندا فى إطار متابعة العمل الرعوى بها بناء على تكليف قداسة البابا لنيافته بالإشراف الروحى والإدارى عليها.