صور : فى رسالة انتماء .. أطفال مصر يشاركون بلافتاتهم فى انتخابات النواب

وحمل الأطفال لافتات مدون عليها "مصر تنهض"، وذلك فى إشارة لحب الوطن وتحفيزهم على ذلك. يذكر أنه بدأت اليوم اللجان الانتخابية بالقاهرة فى استقبال المواطنين من أجل التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

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