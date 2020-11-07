- 1/2
- 2/2
وأكدت فؤاد، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطنى على كل المصريين، وأن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستورى مهم، وخطوة هامة لدعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وناشدت وزيرة البيئة، المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى الانتخابات: واجب وطنى على كل المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.