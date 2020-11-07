صور.. وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى الانتخابات: واجب وطنى على كل المصريين

وأكدت فؤاد، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطنى على كل المصريين، وأن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستورى مهم، وخطوة هامة لدعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وناشدت وزيرة البيئة، المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.