وزير الداخلية يدلى بصوته فى انتخابات النواب : حالة استنفار لتأمين المواطنين

وأدلى توفيق، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية. وأكد أن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى مناخ آمن. وأوضح أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمنى وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

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