صور.. وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الانتخابات ويدعو المواطنين للمشاركة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن انتخابات مجلس النواب، تُجرى فى ظل إجراءات احترازية ووقائية، وتدل على المناخ الديمقراطى المتميز الذى تتمتع به مصر.





وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، وجه عبدالغفار، دعوة إلى جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، مع الالتزام بارتداء الماسك الطبى "الكمامة" حفاظًا على سلامتهم. جاء ذلك عقب إدلاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

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