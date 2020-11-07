صور.. محافظ القاهرة يتابع سير العملية الانتخابية

وتفقد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بحى روض الفرج وذلك لمتابعة سير انتظام العملية الانتخابية فى بداية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. كما تابع إقبال الناخبين على اللجان وكذلك جاهزية اللجان ورفع درجة الاستعداد من حيث التعقيم والتطهير وتوافر سبل مساعدة كبار السن وذوى الهمم.

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