مصر تدين قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلاً بمنطقة الأغوار...

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم 7 نوفمبر الجاري، قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلاً ومبنىً في قرية "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني، وأن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس "كورونا"، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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