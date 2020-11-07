وزير التعليم العالي والبحث العلمي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير أن انتخابات مجلس النواب، تُجرى في ظل إجراءات احترازية ووقائية، وتدل على المناخ الديمقراطي المتميز الذي تتمتع به مصر.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة إلى جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية، مع الإلتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حفاظًا على سلامتهم.

واطمأن الوزير على الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على مسافات كافية بين الناخبين خارج اللجان الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي